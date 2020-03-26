新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心曾在2月要求醫事人員在自主健康管理期間「暫勿上班」，許多醫院因而要求醫事人員不要上班，並用特別休假、補休等方式取代，否則可能要用無薪假等方式，但據了解，當初衛福部僅是建議性質，勞動部表示，如果是雇主要求勞工不能來上班，雇主仍應給付全薪。

衛福部在2月2日發布新聞稿指出，「返台14天內且具中國大陸旅遊史之照護機構及醫療院所之照護工作人員，暫勿前往上班，並進行自主健康管理14天」，而自主健康管理期間醫事人員到底該不該給薪，引發爭議與討論。

「至今已收到10多件申訴」，台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯表示，因為衛福部的「建議」，幾乎所有的醫院只要醫事人員在自主健康管理期間就不能來上班，而醫院往往要求醫事人員要看特別休假、補休等取代，否則只能請無薪事假等被迫扣薪，而幾乎全院皆是這樣的情況。

依勞動部官網指出，勞工「未感染武漢肺炎」，但衛生主管機關要求「自主健康管理」，勞工可否不出勤？據勞動部官網指出，勞工如自行居家休養者，可請普通傷病假、事假或特別休假，或與雇主協議調整工作時間；但雇主如果對勞工出勤有所疑慮，而要求勞工不要出勤，因屬雇主受領勞務遲延，仍應照給工資。

(中時 )