新冠肺炎延燒全球！台中市議會民進黨團26日召開記者會，針對台灣於本月19日全面限制非本國籍人士入境，返台居家檢疫人數爆增，既有鄰里長系統疲於奔命，偷跑事件層出不窮，人心惶惶，恐成為台中市防疫的大破口；黨團總召陳世凱提出建議，將保全、樓管人員等相關社區安全系統納入防疫體系，強化防疫能量，共渡新肺難關。

陳世凱指出，目前台中居家檢疫人數，截至本月25日已達5823人，現有防疫能量恐難以負荷，近日頻頻傳出違規偷跑事件，服務處就接獲許多通報，有的市民更抱怨檢舉過程市府態度消極，互踢皮球；防疫政策若無法落實，難免引起市民恐慌。陳世凱要求市府盤點現有防疫措施方法，如果不足以因應，要立即研議新的方案。

台中市公寓大厦管理維護服務公會理事長張達錩表示，樓管人員與保全人員都是社區大樓面對疫情的高風險的第一線人員，但到目前為止都未納入防疫體系，口罩等防疫物資也尚未開放優先採買，如果台中市政府繼續漠視下去，恐怕會造成嚴重漏洞。希望市政府能派員前往調查第一線從業人員面臨甚麼「實況」，以作為「超前佈署」之依據。

台中市保全商業同業公會理事長毛約翰表示，保全人員與樓管人員畏懼接觸大樓檢疫者，因為沒有防疫的裝備，口罩，耳溫槍，酒精，建議市府配發足夠的防疫物資給予從業人員，減輕他們工作上的危險。

昇平里長蕭行凱提出，里幹事業務暴增，居家檢疫包明顯不足，大樓居家檢疫住戶的廢棄物無人收，住戶對居家檢疫感到不安，及防疫生活資訊未受充分告知等五大問題，要求市府好好研究。

黨團副書記長黃守達說，台中居家檢疫狀況頻傳，管理成本大幅增加。相較於里長及里幹事，保全與社區管理人員等安全系統，與社區居民生活更為緊密；保全物業的工作型態，對居家檢疫者的掌握也更全面。為因應大量新增的居家檢疫人口，市府應訂定完整的計畫，將保全人員納入防疫的一環。

黨團幹事長林德宇強調，對於10萬大軍包括保全業、公寓大廈的維管人員，市政府應該跟保全跟樓管建立起夥伴關係，10萬大軍是市府防疫的友軍。現在居家隔離住戶的垃圾，依規定，環保局要另外派廠商去做回收，不進入一般的垃圾車，在這個環節裡面，第一線樓管業者是不是有充分的資訊？不要把這些業者跳過、視而不見。

黨團副幹事長張家銨認為，保全樓管建議各局處列為第一線重要人員，不單是防疫，因其於第一線得知社區狀況，市府各局處第一線皆有設置，故應可妥善處理，使社區樓管可以成為防疫，治安等等方面的重要戰力。

市議員邱素貞則擔心，清明節將再有一波檢疫潮，一個里長要負責2-300人，若里長沒有取得檢疫人員名單，將成為防疫黑數。盼市府給予里長名單協助檢疫。

市議員何敏誠表示，在社區大樓居家檢疫者通常有很多難處，導致有時無法買到三餐，市府應該嘗試協調，將社區大樓配置的保全人員，納入防疫的一環，譬如請保全幫居家檢疫的人員購買三餐，並給予保全適當的補償，讓社區防疫作為更完整。

市府民政局、衛生局、都發局及台中市警察局等，均派員與會，允諾將全力協助解決，就將保全、樓管人員等相關社區安全系統納入防疫體系，將於防疫會報中提出討論。

(中時 )