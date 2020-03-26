中美兩國近日新冠病毒因疫情源頭問題，在輿論場上多次爭論交鋒，大陸外交部副部長羅照輝26日說，是因為美國政要挑起一系列抹黑中國言行，激起中國人民憤慨，「中方當然要做出必要回應」，但他也說，這不是他願意看到的，他強調病毒源頭是個科學問題，應該聽取專業科學意見，希望中美兩國能在管控分歧、互利互惠的基礎上，共同推進中美關係。

大陸國務院新聞辦公室26日舉行記者會，聚焦大陸在抗擊疫情的國際合作情況。美媒記者詢問，如何看待近日中美在疫情病毒源頭的交鋒，羅照輝指出，中美合作務實推進，在中國疫情嚴重時，美國朝野、民間企業、華人等，都對中國提供很多支持和幫助。

接著他話鋒一轉表示，最近一段時間，的確由於美國一些政要採取的汙名化作法 ，及一些不當言行，「的確是損害了中美合作抗疫的努力，損害了中美關係的氣氛，這不是我們願意看到的」。

羅照輝說，對美國挑起的一系列抹黑損害中國的言行，激起中國人民憤慨，中方當然要做出必要回應。他也認為，事實上新冠病毒源頭是一個科學問題，需要聽取專業科學意見，世衛組織也已多次強調，要避免將病毒指向特定地域，這是國際社會共識。

羅照輝指出，1月23日武漢做出封城決定，非常不容易，現在看來也是非常必要的決定，他認為武漢及湖北人民用他們付出犧牲，為世界抗疫贏得了時間，獲取了經驗，這是有目共睹的。

羅照輝強調，保持中美關係的健康穩定發展，符合兩國人民力疫 也是世界各國的普遍期盼，他敦促美國與中國相向而行，在相互尊重基礎上管控分歧、互利互惠基礎上共同合作，共同推進協調合作穩定為基調的中美關係，他表示非常希望和包括美國在內的世界各國人民，團結協作共同抗疫。

他表示，跨國問題需要跨國合作，中美在疫情研發、藥品研製方面，都是走在前面，合作對雙方有好處，對全人類也有好處。

大陸國際發展合作署副署長鄧波清指出，病毒是全人類的共同威脅，尊重生命是全人類的價值觀，疫情是試金石，也是照妖鏡，展現人性好的一面，惡的一面也盡顯其中，他認為，為了拯救生命 一切付出都是值得的。

鄧波清表示，面對疫情，包括中美等國際社會都應該攜手合作、共同應對，維護全球衛生安全， 維護全人類利益福祉。

(旺報 )