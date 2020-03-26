美股1個多月來慘跌30％，美國財政貨幣刺激雙管齊下，股市跌深反彈，但全美新冠肺炎確診暴增6.7萬例，美股恐怕還沒見底；金管會主委顧立雄表示，美股上下震盪太過激烈，台、美股市又高度連動，現在狀況是前1天美股現貨盤漲、美股期貨卻跌，美國金融市場的動態都影響當日台股走勢，顧立雄坦言「最近半夜會起床看美股」。

曾擔任金管會主委、現為國民黨立委的曾銘宗表示，擔任金管會主委時，每當股市震盪太過激烈時都睡不好，凌晨四點會起來看歐股、美股收盤，並關心顧立雄「最近睡得好嗎？」

顧立雄今日赴立法院財委會進行「金融業受新冠肺炎影響和因應措施」的專題報告，曾銘宗也同時詢問投資人最關心的問題「台股何時能回穩？」；顧立雄表示，重點是看歐、美疫情何時獲得控制，股市震盪才能趨緩。

立委賴士葆質詢台股現在是熊市反彈，還持續牛市？顧立雄表示，大陸武漢解封、各主要城市復工是接下來要關注的指標，因為歐、美現在仿效大陸封城，若大陸證明封城能有效控制疫情，金融市場就看到曙光了。

顧立雄進一步指出，股市維持多年的多頭市場，現在上下震盪激烈，到底是受疫情「暫時性」的影響，還是經濟衰退所致，還需要時間觀察；台股上周曾單日大跌500多點，外界好奇國安基金何時進場？顧立雄回應，國安基金來無影、去無蹤，出手不會公開。

(中時 )