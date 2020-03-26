隨5G時代來臨，各式智慧應用崛起，亞太電(3682)繼2017年領先業界推動臉部辨識服務，近年持續整合AI視覺辨識技術，針對不同客戶需求，推動「智慧安防」相關應用，目前已成功導入國營企業、大專院校、製造、零售、金融、資通訊服務業等逾百家企業客戶，應用場景包括門禁、差勤管理等，邁向無證化「刷臉」時代。

新冠肺炎疫情尚未完全受到控制，亞太電智慧安防應用再升級，旗下「智慧溫感偵測系統」採非接觸式的紅外線熱影像偵測體溫，達到即時示警功能，成為防疫第一道防線。亞太電信亦致力推動智慧城市應用，攜手台達電(2308)、億光(2393)於高雄市、桃園市布建超過10萬盞智慧路燈，整合雲端平台和物聯網通信技術，進行遠端即時監控，協助政府撙節能源。

亞太電表示，5G具備高頻寬、低延遲及大連結的技術優勢，各行各業都可搭上5G列車，進而帶動產業的革新。愛立信指出，2026年全球5G將帶來超過1.32兆美元的產值，其中有高達82%的商機來自各行業所需的5G解決方案。亞太電信瞄準5G商機，積極布局智慧生活應用，2019年度資通訊營收年增255%、物聯網營收年增191%，數位經濟經濟服務表現亮眼，未來將持續強攻智慧製造、農業、交通、醫療、零售、娛樂六大領域。

「智慧溫感偵測系統」結合AI溫度感測，利用紅外線熱影像功能，進行非接觸式溫度監控，快速篩檢出體溫異常對象，即時示警並記錄量測數據，同時降低人工測溫的人力需求和接觸風險，新冠肺炎疫情爆發以來，單月申裝量近50台，創史上新高，客群以平常進出人潮較多的公共運輸站點，圖書館、展覽館、音樂廳等公共設施、大型百貨商場、影城、工廠等企業用戶為主。

智慧安防應用廣泛，還可運用在智慧車輛辨識、車牌辨識，不論是行進中或是靜止狀態車輛，透過影像鏡頭，結合AI人工智慧，可同時進行一對多車種、車色、車牌辨識，行進間偵測車輛時速最高可達每小時150公里，準確度95%以上。應用場域包含需進行車牌辨識的檢查站、或者是進出工廠或辦公大樓的車輛管理、車流分析、交通違規監測等等。

搭載物聯網通信技術的智慧路燈，不僅亮度提升，透過雲端管理平台，進行遠端即時監控，根據不同時段需求，智慧調節照明亮度，並主動進行故障回報，縮短維修時間。相較傳統水銀燈節電率高達7成，同時還可降低路燈失明率，減少營運人力成本，提升管理效率。

(時報資訊)