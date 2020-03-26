果粉們到底今年有沒有機會看見 5G iPhone？已經比對手慢了近一年才計畫推出 5G 手機的蘋果(Apple Inc.)，恐怕因為新冠肺炎(COVID-19)疫情，審慎考慮延後發表 5G iPhone 的可能性！

今年 3 月，美國銀行美國銀行(BofA，或稱BOA)以及摩根大通(JPMorgan)不約而同都預測，原本預計在秋季發表的 5G iPhone，可能會延後 1 個月，甚至 2 個月才發表。對此，《日經亞洲評論》(Nikkei Asian Review)報導，三名熟悉蘋果相關事務的知情人士告訴他們，由於新冠肺炎疫情影響產品生產時程，以及波及市場需求等原因，蘋果正在著手進行延後發表 5G iPhone 的準備工作。

報導指出，蘋果考量延後發表 5G iPhone，包含幾個重要影響因素。第一，就是先前投行紛紛點出的供應鏈因素。因為新冠肺炎疫情爆發，原本大規模受到影響的是中國大陸的蘋果供應鏈，但近日疫情在歐美地區蔓延，開始影響到美國地區正常工作時程，都影響到了 5G iPhone 的開發準備工作。第二，由於新冠肺炎疫情影響，智慧型手機市場需求明顯下滑。由於蘋果已經比對手更晚發表 5G 手機，再加上蘋果對於 5G iPhone 抱有相當期待，原本預計要在今年內生產 1 億之新機，並且不同往常的準備了 4 款全新機種，因此若是 5G iPhone 不能在市場取得巨大的成功，他們將會傾向延後發表。

然而該報導也指出，針對 5G iPhone 是否延後發表，蘋果還沒有做出最後決策。由於新冠肺炎疫情在美國持續升溫，蘋果總部所在地 Cupertino 也位在加州境內。受到當地在家工作政策等影響，其中一位熟悉蘋果內部工作的知情人士指出，要等待加州地區針對非必要業務的工作者都要在家工作的禁令解除，蘋果才有可能做出最後決定。預計最晚蘋果將會在 5 月做出決定。針對《日經》的報導，蘋果方面沒有予以回應。

由於延後發表新機的影響層面廣泛，該報導引述部分供應鏈方面的說法，指出他們並沒有收到來自蘋果的指示(指出要延後發表)，反倒因為先前新冠肺炎疫情的影響，被蘋果要求要加緊趕工，趕上先前因疫情而落下的進度。但也有部分供應鏈指出，他們已經收到要延後生產時程兩到三個月的指令。

針對延後發表 5G iPhone 的可能性，一位熟悉內情的人士指出，目前針對延後 5G iPhone 發表時間的討論還處於初期，並沒有完全底定。但最糟的情況甚至可能要延後到 2021 年才發表。而如果成真，這將嚴重影響到蘋果對於整體產品路線圖的規劃，也將對全球各地(美國、日本、南韓、中國大陸等地)的供應商，以及大量生產線工人的工作帶來影響。因此，另一位熟悉內情的人士指出，(延後發表 5G iPhone)對於蘋果而言是一個相當艱難的決策。

對於延後發表 5G iPhone 的可能性，知名市調分析機構 IDC 分析師 Joey Yen 表示，「當像蘋果這麼大型的科技公司決定要延後發表重要的新品。這代表當中影響的因素可能不僅包含供應鏈無法滿足需求。還暗示蘋果預先看見了市場需求變低，以及整體經濟還沒有完全復甦的前景。」因此，IDC 方面指出，現在他們仍舊期待所有情況都能在今年底之前緩速恢復，但從目前(疫情)發展趨向悲觀的情況來看，全球經濟將會因此受到顯著影響。

綜合上述 IDC 的看法以及蘋果方面針對延後 5G iPhone 發表時程進行考量的行動，可以見微之著。5G iPhone 延後發表單單對於蘋果公司而言，勢必將帶來大幅影響。但更令人憂心的是，蘋果有此考量，是展現了他們對於全球總體經濟的悲觀看法。這一點對於期待能夠看見疫情盡快消退、全球經濟能快速復甦的人來說，將是更難承受的負面消息。

(中時電子報)