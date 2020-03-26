◎柯侯會 雙北論壇今登場

每年一度的雙北合作交流平台會議今登場，雙北市長柯文哲與侯友宜將針對防疫議題，包括SOP共享、提升防疫品質強化旅館作業程序、防災士防疫規劃、推動防疫專車支援系統以及捷運乘客超溫處理機制等5項議題，進行討論合作。

◎劉真靈堂開放第二天 辛龍今早獨自現身

「國標舞女王」劉真22日晚間病逝北榮，劉真靈堂26日開放弔唁第二天，上午10點開放進場，辛龍今天上午10點15分左右獨自搭車抵達靈堂，面對愛妻離世，辛龍依舊神情落寞，一路不發一語，雖眼戴墨鏡但仍可見眼睛、鼻子微微紅腫，可見其對劉真百般思念。

◎新冠肺炎確診分布圖更新 基隆又增一例

基隆市26日上午有市民發現，從中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站上所公布的確診個案分布，基隆市從1例增加到2例，不少市民對此表達關注，基隆市長林右昌表示，相關訊息皆有掌握，目前了解，此案例為境外移入之接觸者，且該案例不在本市，目前人在外縣市醫院接受治療。

◎台灣肅貪成效佳 列亞太地區第五

政治與與經濟風險顧問公司（Political and Economic Risk Consultancy，PERC）出版的「亞洲情報」，公布「2020 年亞太地區貪汙觀感評比報告」，台灣僅次於新加坡、澳洲、日本及香港，居亞太地區第五，法務部廉政署對此表示，未來將持續努力精進推動多元化廉政工作，支持國人對於貪汙零容忍的共識。

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(中時電子報)