受到新冠肺炎疫情影響，高鐵昨下午對內發布公告，暫緩辦理調薪計畫。對此，民進黨立委鍾佳濱今質疑，高鐵預定6月過後派發69億元股利，同時高層卻以受到疫情暫緩調薪計畫，讓員工受到委屈，要求高鐵最大股東交通部，研議是否要照發股利、暫緩調薪計畫，或者有其他因應的作為。

台灣高鐵去年因運量提升，原定今年3月執行員工調薪計畫，但受到疫情影響旅客人次略減，高鐵昨以備忘錄方式，突然宣布調薪計畫無限期暫緩，卻要發放69億股利，鍾佳濱昨痛批，根本是「前方吃緊、後方緊吃」，要求最大股東交通部表態。

鍾佳濱說，高鐵聲稱今年2月營收衰退就啟動調薪暫緩啟動，是考量情勢變化，他質疑，如果因為疫情衝擊降低旅運量，讓高鐵決定不調薪，且公司可運用現金大量受限的情況，為何卻要照發股利，身為最大股東的交通部應該介入瞭解情況。

新冠肺炎疫情升溫，各產業面臨寒冬，同樣是官股民營的華航董事會，18日決議發行100億普通公司債，籌錢自救，反觀高鐵董事會竟還大方派發股利，鍾佳濱質疑，在他質詢派發股利時機不恰當後，高鐵卻以此為藉口，趁機凍漲員工薪資。

對此，高鐵局主祕饒國政表示，高鐵是上市公司，我們關注的是在防疫上的作為，如何在旅運上提供旅客安全舒適的乘車環境；至於股利部分，相信高鐵會按照現況分析處理。

交通部路政司科長王昭明說，高鐵如果要發股利，還要到股東常會確認，建議高鐵主管應該針對社會觀感通盤考量，目前還未收到分析報告。

(中時 )