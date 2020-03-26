陳妻騎機車出門，說到藥房拿藥，但警方在車籃發現一包菜。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

上月到出國到荷蘭，本月12日返國的陳姓夫婦，違反不得外出規定，在市區趴趴走，警方循線尋獲陳姓夫婦。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

怒了！自國外返台，不甩居家檢疫，到處趴趴造的民眾散佈各地！一對本月12日從荷蘭返台的彰化員林陳姓夫妻，被警方查獲，男的開著賓士車出門，聲稱見客戶談合約；女的則是騎機車說去藥房拿藥，但車籃裡有一包菜，警懷疑她根本上市場採購。

新冠肺炎肆虐全球，自國外返台民眾依規定需要居家檢疫14天。不過就是有人不甩規定，花蓮留美高中生跑去吃蚵仔煎、喝珍奶；雲林男跑去電信行；高雄林園男則是出門買藥、吃早餐。

彰化員林警方日前接獲電子監控防疫手機通報，上月到荷蘭探親本月12日返國的陳姓夫婦，在市區趴趴走。被警方表示，防疫手機通報後，先查2人交通工具行蹤，調閱相關路口監視器，並動員線上警力，擴大搜尋，另外由專人監看追蹤及查訪，迅速在30分鐘內尋獲該夫婦行蹤。

陳男向警方供稱前往位於二水的公司接洽客戶，商談合約事宜；而陳妻則說去藥房拿藥，但警方在她車籃中發現一包菜，懷疑是跑到市場買菜。

中央流行疫情指揮中心於24日發布一起全台年紀最小確診個案，就是跟著父母到荷蘭出差所染。彰化這對夫妻趴趴造行為，讓鄰居人心惶惶，附近手機行老闆李小姐說，快要暈倒了，完全不敢相信，為什麼不好好配合，有夠自私，應該公布這些名單，這樣才有辦法提高警覺。

員林分局長洪文宏說，防疫期間全民應配合防疫措施，若違反若違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，最高可處新臺幣100萬元罰鍰，呼籲民眾勿以身試法。

(中時電子報)