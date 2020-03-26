搶連假春遊旅宿商機，有「小W飯店」之稱的台北中山雅樂軒酒店推出「住一晚送兩晚」快 閃優惠，優惠入住日期為4月1日起至4月5日，凡電話訂房即可享，支付一晚房費即可連住三晚，共計優惠價格4,500元、服務費與稅金另加) ，以近1折價格強力促銷，號召旅人在台北度過三天兩夜城市假期。

中山雅樂軒酒店提醒，該優惠僅限電話訂房 ，需連續住宿適用且不含早餐，另加5%稅金與10%服務費，僅適用於快活樂窩房型 (一大床或兩小床。始住日可為4月1日至4月5日期間，意即可最晚可入住至4月8日。

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