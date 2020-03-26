春遊搶客！ 中山雅樂軒推「住一晚送二晚」 12:062020/03/26 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北中山雅樂軒酒店結合17樓高樓酒吧W XYZ BAR 與館內客房聯合促銷。（圖／台北中山雅樂軒） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 搶連假春遊旅宿商機，有「小W飯店」之稱的台北中山雅樂軒酒店推出「住一晚送兩晚」快 閃優惠，優惠入住日期為4月1日起至4月5日，凡電話訂房即可享，支付一晚房費即可連住三晚，共計優惠價格4,500元、服務費與稅金另加) ，以近1折價格強力促銷，號召旅人在台北度過三天兩夜城市假期。 中山雅樂軒酒店提醒，該優惠僅限電話訂房 ，需連續住宿適用且不含早餐，另加5%稅金與10%服務費，僅適用於快活樂窩房型 (一大床或兩小床。始住日可為4月1日至4月5日期間，意即可最晚可入住至4月8日。 (工商 ) #優惠 #春遊 #住一晚 #雅樂軒酒店 #電話 也許您會感興趣 推薦閱讀 AI在智慧型手機的應用 04:092020/03/22 產業．科技 與習近平通電話 川普：對大陸有點失望 10:392020/03/23 兩岸 中市關懷據點23日起暫停共餐 長輩領便當、加強電話問安 17:482020/03/23 生活 一通電話 縣內18鄉鎮市買透透 01:202020/03/24 地方新聞 習近平為抗疫 與法、埃、英領袖通電話 10:212020/03/24 兩岸 習近平與英、法元首通電話 願提供經驗降低疫風險 11:352020/03/24 財經 觀光飯店Buffet餐廳也加入 EZTABLE推出限時優惠最低3.5折起 16:302020/03/24 財經 陪六福客棧熄燈 long stay每晚最低1200元 20:272020/03/24 財經 防疫春遊好心情 插畫家Emily手繪台灣好風景 13:172020/03/25 時尚 防疫電子監控合法？ 04:102020/03/26 時論廣場 生活熱門新聞 華航員工居家檢疫可做2這件事 名嘴直批太扯了！ - 生活 台灣確診病例激增不用慌？醫曝這數據才是關鍵 - 生活 235例確診地圖曝光！ 西部只剩這縣市維持0案例 - 生活 星巴克慶生 這2天飲品「買一送一」 - 生活 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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