搶連假餐飲商機，日系速食連鎖摩斯漢堡在婦幼兒童節推出「MOS同樂會」餐點「同樂獨享餐」及「歡樂親子餐」，適合個人、親子、闔家大小一起享用，內有摩斯隱藏版漢堡等客人發現。

為讓防疫在家不無聊，摩斯漢堡同時推出「MOS同樂會」著色活動，來摩斯索取繪圖紙，著色完成後出示即可換薯條（S）一份（每店限量100份），將彩色圖紙拍照上傳個人FB／IG社群還可抽摩斯卡。

摩斯漢堡四月份推出在MENU上找不到的彩蛋漢堡，喜愛摩斯的「癮」迷們才知道的隱藏版美味－「吉士漢堡」，從4/1至4/30摩斯漢堡推出適合個人享用的「同樂獨享餐」品嚐吉士漢堡、摩斯雞塊、蒟蒻、果汁優惠價159元（原價170元），以及家長、小朋友一同享用的「歡樂親子餐」，包含極富優質蛋白質藜麥元氣和牛珍珠堡、吉士漢堡、摩斯雞塊、薯條（L）、最受小朋友喜愛的摩斯蒟蒻、果汁、冰紅茶（L）優惠價319元（原價365元）。

購買「MOS同樂會」指定套餐就送MOS同樂會防疫貼紙一張，以摩斯Q版可愛畫風提醒消費者防疫注意事項，如天天五蔬果、戴口罩勤洗手、注意體溫等。還有讓全家營養滿分的摩斯鮮乳3入組優惠價100元，及專屬爸爸、媽媽、阿公、阿嬤的歐式經典磅蛋糕，搭配黑糖花棗茶的99元午茶組合。

歡慶婦幼兒童節，讓爸媽及小朋友天天開心，摩斯漢堡從4／1至5／31舉辦「MOS同樂會」繪畫著色活動，來摩斯漢堡向櫃台索取專用繪圖紙，著色完成後出示就可以免費兌換薯條(S)一份（每店限量100份），拍照上傳並#我愛摩斯營養滿分，還有機會抽中1,000元摩斯卡。

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