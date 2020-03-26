隨著新冠肺炎疫情延燒，不少民眾出外都避開都市鬧區、往室外空間跑，台北北投區免費溫泉泡腳池昨（25日）起也加強管制，包含北投區復興公園、硫磺谷地熱景觀區的泡腳池，都將採取實名制並管控人流，調整座位間隔一公尺、按編號入座，且每小時清場1次。

免費泡腳池加強管制，實施實名制並每小時清場一次。（圖／新北市產發局）

產發局表示，兩處泡腳池開放時間為每周二至周日上午8時起至下午6時，每逢整點入場，泡腳時間40分鐘，於結束前10分鐘提醒民眾預備離場，並進行清場消毒；入場配合登記姓名、電話、地址，並確認過去14天內無國外旅遊史、無發燒咳嗽症狀、非居家檢疫(隔離)者，才能允許入場。

疫情期間，為避免休園，復興公園及硫磺谷泡腳池採實名制管控人流，為保持公平性，不可代排也不開放預約，僅現場等候，如人數額滿時則需等待下一場。每場約45分開始登記。目前民眾皆可配合。而泉源公園泡腳池則從今起歲修，暫停開放到4月底，後續將視疫情影響情況調整。

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(中時電子報)