大陸國務院新聞辦公室舉行新聞發布會今日上午舉行記者會，針對二十國集團對新冠肺炎疫情特別峰會將於今晚舉行，大陸又會提出什麼主張和倡議，外交部副部長羅照輝表示，這次峰會是疫情暴發以來，大陸國家主席習近平出席的首場重大的多邊外交活動。陸方期待並相信這次特別峰會一定會就攜手應對疫情、穩定世界經濟達成重要共識，傳遞出加強團結、深化合作、密切協調的積極信號。

羅照輝稱，今天全球的目光都會關注G20領導人特別峰會。當前，新冠肺炎疫情在全球多點暴發蔓延，危及各國人民生命安全和身體健康，嚴重衝擊世界經濟。此次會議十分及時。國際社會普遍期待二十國集團能夠動員各方力量，攜手抗擊疫情，穩定全球經濟。

羅照輝強調，二十國集團是全球危機應對和經濟合作的重要平台，在應對2008年國際金融危機中發揮過重要的作用，在當前背景下，國際社會當然期待G20再次發揮引領作用，特別是G20所有的成員都是這一次疫情的受害方。這次特別峰會也是G20歷史上首次舉行視訊峰會，是各方討論採取共同行動的重要契機。

羅照輝表示，這次峰會是疫情暴發以來，習近平出席的首場重大的多邊外交活動。當前大陸疫情防控取得顯著成效，也正在積極支援各國的抗疫鬥爭，受到國際社會的高度讚譽。陸方期待並相信這次特別峰會一定會就攜手應對疫情、穩定世界經濟達成重要共識，傳遞出加強團結、深化合作、密切協調的積極信號。

(中時 )