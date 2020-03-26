台南市長黃偉哲與2大補教團體、校長及家長團體今天宣示，為落實校園零風險，各補習班將不在校門口發傳單。（曹婷婷攝）

3月27、28日是台南市271所國中小新生入學報到日，往年這時也是補習班大舉派工讀生到校發傳單招生，但今年因應新冠肺炎疫情，台南市教育局為避免補教業者於人潮聚集時刻在校門口發送傳單造成防疫壓力，台南市長黃偉哲與2大補教團體、校長及家長團體今天宣示，為落實校園零風險，各補習班將不在校門口發傳單，改於教育局網頁建置補習班宣傳專區，電子化宣傳取代紙本，兼顧防疫與宣傳。

黃偉哲表示，每年新生入學是補習班在校門口密集行銷宣傳重要時刻，只要不強迫推銷與不妨礙交通動線與學生出入，市府以往都不會介入，但今年鑑於國內疫情嚴峻，明後天271所國中小新生入學報到若加上補習班宣傳，憂心人潮聚集成為防疫破口，因此與2大補教團體協商溝通後，決定今年改變招生宣傳方式，各補習班不會在校門口發放紙本宣傳單，改由教育局在網站首頁e化宣傳。

教育局長鄭新輝表示，感謝補教業者配合政府防疫政策、減輕防疫壓力與共同守護學生健康，防疫期間，各補習班招生方式將由傳統以紙本與近距離宣傳，改為電子化與線上諮詢和網路宣傳，避免人潮聚集與近距離行銷的潛在傳染風險。

此一全國首創維防疫創新作法，也讓教育局首度破格，在首頁建置各補習班宣傳專區，提供各立案補習班放置電子化宣傳單與相關的資訊連結。台南補習履保協會理事李品易說，乍接獲消息很錯愕，因傳單早已印製完成，但防疫優先，這點犧牲就自行吸收，而且轉念想政府頭一回在官網幫補習班宣傳招生，等於獲得背書，對於無法打人海戰術的中小型補習班，減少宣傳成本也不是壞事。

(中時 )