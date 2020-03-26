根據統計，因國際油價崩跌，今年油田服務公司恐將大舉裁員100萬人，約占該行業21%。
Business Insider報導，挪威能源諮詢公司Rystad Energy的報告指出，受到新冠肺炎疫情以及油價暴跌影響，2020年全球油田服務公司恐削減100萬個工作崗位，代表該行業約有21%的員工面臨失業危機。
因油價暴跌，勘探和生產公司將受到最嚴重的打擊，因為當石油公司獲利減少，就不太可能再投資去找油，此外，承包商也擔心疫情如果在工地擴散，恐影響項目的開發速度。
越來越多的公司已經開始裁員。報導指出，美國油田服務商Halliburton表示，將讓休士頓地區3500名員工放無薪假；美國油氣勘探及生產商Apache將對位在德州Midland的部門進行裁員，並計劃關閉當地所有油氣田開採平台；美國能源企業Exxon Mobile日前則已向供應商和承包商發出減產警告。
文章來源：ㄒ
(中時電子報)
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