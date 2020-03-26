網友好奇為何台灣當年SARS時口罩超好買？（資料照/賴佑維攝）

新冠肺炎疫情延燒，全世界都掀起口罩荒，不過有網友好奇在，為何當年台灣爆發SARS時，醫療口罩比現在容易買到？引發網友熱議，並點出背後關鍵。

有網友日前在PTT發文詢問，「為何SARS時期，台灣醫療口罩比現在容易買到？」並質疑「SARS不是也是從大陸開始傳染的嗎？當時台灣本土口罩工廠比現在多好幾倍嗎？是什麼原因造成當時台灣民眾不瘋搶一般醫療口罩的？」

貼文引起網友熱烈討論，不少人指出，背後關鍵就是，因為當時傳出只有N95口罩有效，網友紛紛回應「那時候很多人以為一般醫用無用」、「那時候都買N95吧」、「因為當時流傳著只有N95能防治SARS病毒」、「當時很好買一般，N95買不到」、「那時候沒啥人戴吧」；不過也有網友表示「一般醫用口罩一開始也是搶完，不過一兩周後就有貨」。

(中時電子報)