國務院新聞辦公室今日上午舉行新聞發布會。針對新冠肺炎疫情全球肆虐，大陸積極與各國攜手抗疫，大陸國際發展合作署副署長鄧波清稱，大陸目前已分4批組織實施對89個國家和4個國際組織的抗疫援助，現正在制訂第5批援助實施方案，從地域分布看，大陸向28個亞洲國家、16個歐洲國家、26個非洲國家、9個美洲國家、10個南太國家提供緊急援助。

鄧波清指出，對外抗疫援助是國際聯防聯控合作的重要組成部分。積極對外提供力所能及的抗疫援助，是大陸作為一個負責任大國應有的擔當，是一個曾在艱難時刻受人幫助的國家義不容辭的責任。開展對外抗疫援助，也有利於大陸控制和降低境外疫情輸入的風險。

鄧波清表示，大陸目前已分4批組織實施對89個國家和4個國際組織的抗疫援助，現正在制訂第5批援助實施方案。包括回應世界衛生組織籌資呼籲，向其提供2000萬美元捐款，用於增強有關國家防疫能力、加強公共衛生體系建設等指定用途。

鄧波清說，從地域分佈看，我們向28個亞洲國家、16個歐洲國家、26個非洲國家、9個美洲國家、10個南太國家提供緊急援助。從援助方式看，包括醫療物資援助和醫療技術援助兩種形式。此外，許多大陸地方政府、企業、民間機構和個人也參與到對外援助行動中來。

(中時 )