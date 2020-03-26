中金公司最新報告稱，根據大陸三大電信商與鐵塔公司公告的2020年資本開支計劃，大陸5G預算總額相當充足，不過要留意5G手機有銷售滯後風險。

中金點睛公眾號指出，2020年大陸電信資本開支年增11％達到人民幣（下同）3,619億元，其中三大電信商5G相關資本開支合計1,803億元，年增338％。

在2020年5G預算方面，總額達到1,467億元，認為2020年55萬基地台的建設目標不難完成，基地台價格如果降幅較大甚至可能拉動數量超預期。

不過中金公司也指出，三大電信商已明確不會對5G終端銷售進行大規模補貼的方針。雖然目前三大電信商合計2.2億用戶的發展目標，遠超中金1.3億手機出貨量的預測，但要注意5G用戶口徑是基於出帳資費套餐，不需要用戶實際擁有5G手機，可能出現5G手機銷量大幅滯後於5G用戶數增長的情況，兩者之間實際相關性有待觀察。

(工商 )