雖然南韓央行承諾將推出更多激勵措施，但連續2日大漲後的獲利了結賣壓湧現，以及對新冠肺炎大流行的擔憂揮之不去，周四南韓股市雖然連續第三日走高，但盤中漲幅受限，KOSPI指數目前漲0.67%。韓國疾病管理本部周四宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增104人，累計確診病例達9,241例。死亡病例新增5人，累計死亡病例達131人。

(時報資訊)