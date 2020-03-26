《韓股》獲利了結＋疫情陰霾，韓股漲幅受限 11:592020/03/26 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然南韓央行承諾將推出更多激勵措施，但連續2日大漲後的獲利了結賣壓湧現，以及對新冠肺炎大流行的擔憂揮之不去，周四南韓股市雖然連續第三日走高，但盤中漲幅受限，KOSPI指數目前漲0.67%。韓國疾病管理本部周四宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增104人，累計確診病例達9,241例。死亡病例新增5人，累計死亡病例達131人。 (時報資訊) #韓股 #漲幅 #確診病例 #死亡病例 #受限 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸新增46例確診病例 其中45例來自境外 10:162020/03/22 兩岸 武漢再現本地新增確診病例 境外輸入74例 10:182020/03/24 兩岸 WTO：大陸以外新冠肺炎確診病例達251329例 12:092020/03/24 國際 浙江新增2例境外輸入新冠肺炎確診病例 11:182020/03/24 兩岸 《韓股》漲近7％，韓股一度觸發暫停交易機制 11:592020/03/24 財經 《韓股》美股期貨大漲＋政府擴大紓困，韓股飆升8.60％ 16:142020/03/24 財經 陸31省份新增新冠肺炎確診病例47例 均為境外輸入 10:022020/03/25 兩岸 北京24日新增境外輸入新冠肺炎確診病例5例 10:022020/03/25 兩岸 《韓股》全球接力救市，韓股大漲4.40％ 12:332020/03/25 財經 《韓股》美經濟振興法案達協議，韓股收漲5.89％ 15:402020/03/25 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 美元強勢大漲 謝金河警告這些國家爆大災難 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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