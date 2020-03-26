美股震盪太恐怖！顧立雄曝半夜起床做這事 12:082020/03/26 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委曾銘宗（圖）26日在立法院財政委員會質詢金管會主委 顧立雄預估台股何時才能穩定下來？顧立雄答詢表示，「跟美國和歐洲疫情控制有非常大的關係，關 鍵是疫情要控制住」。曾銘宗接著分析，台股穩定要看疫情及美股狀況二大關鍵因素。顧立雄坦言， 台股和美股的確高度連動，這波美股上下震盪太過劇烈，常常出現美股現貨盤漲，但期貨又大跌，最 近實在震盪太激烈。曾銘宗再問：「那你最近睡得好嗎？」顧立雄笑著回答，「有時候會起床看一下 道瓊盤勢！」（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委曾銘宗26日在立法院財政委員會質詢金管會主委顧立雄（圖）預估台股何時才能穩定下來？顧立雄答詢表示，「跟美國和歐洲疫情控制有非常大的關係，關鍵是疫情要控制住」。曾銘宗接著分析，台股穩定要看疫情及美股狀況二大關鍵因素。顧立雄坦言，台股和美股的確高度連動，這波美股上下震盪太過劇烈，常常出現美股現貨盤漲，但期貨又大跌，最近實在震盪太激烈。曾銘宗再問：「那你最近睡得好嗎？」顧立雄笑著答，「有時候會起床看一下道瓊盤勢！」（劉宗龍攝） 國民黨立委曾銘宗26日在立法院財政委員會質詢金管會主委顧立雄（圖）預估台股何時才能穩定下來？顧立雄答詢表示，「跟美國和歐洲疫情控制有非常大的關係，關鍵是疫情要控制住」。曾銘宗接著分析，台股穩定要看疫情及美股狀況二大關鍵因素。顧立雄坦言，台股和美股的確高度連動，這波美股上下震盪太過劇烈，常常出現美股現貨盤漲，但期貨又大跌，最近實在震盪太激烈。曾銘宗再問：「那你最近睡得好嗎？」顧立雄笑著答，「有時候會起床看一下道瓊盤勢！」（劉宗龍攝） 國民黨立委曾銘宗26日在立法院財政委員會質詢金管會主委顧立雄預估台股何時才能穩定下來？顧立雄答詢表示，「跟美國和歐洲疫情控制有非常大的關係，關鍵是疫情要控制住」。曾銘宗接著分析，台股穩定要看疫情及美股狀況二大關鍵因素。顧立雄坦言，台股和美股的確高度連動，這波美股上下震盪太過劇烈，常常出現美股現貨盤漲，但期貨又大跌，最近實在震盪太激烈。曾銘宗再問：「那你最近睡得好嗎？」顧立雄笑著回答，「有時候會起床看一下道瓊盤勢！」 (中時 ) #美股 #顧立雄 #台股 #曾銘宗 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 悶太久 陸影院將迎來大爆發 04:092020/03/22 時尚娛樂 台中全力防堵疫情 3／30起3項移工申辦採應變措施 10:162020/03/22 生活 川普找台階 千錯萬錯陸隱匿惹禍 04:102020/03/23 焦點新聞 各國利多盡出 科技股吸睛 04:102020/03/23 投資理財 各國下修GDP 最快夏季恢復常軌 04:102020/03/23 財經焦點 新冠疫情對經濟衝擊到何時可結束？法人：相約在秋季 14:522020/03/25 財經 中原商圈 15服飾店歇業 04:102020/03/26 地方新聞 短評／防疫不要搞政治 04:102020/03/26 時論廣場 股市震盪太激烈 顧立雄：最近半夜起床看美股 11:462020/03/26 財經 《國際社會》為宣布緊急狀態作準備？傳日本將設立新冠疫情總部 11:422020/03/26 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆內幕 - 即時 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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