國民黨立委曾銘宗26日在立法院財政委員會質詢金管會主委顧立雄（圖）預估台股何時才能穩定下來？顧立雄答詢表示，「跟美國和歐洲疫情控制有非常大的關係，關鍵是疫情要控制住」。曾銘宗接著分析，台股穩定要看疫情及美股狀況二大關鍵因素。顧立雄坦言，台股和美股的確高度連動，這波美股上下震盪太過劇烈，常常出現美股現貨盤漲，但期貨又大跌，最近實在震盪太激烈。曾銘宗再問：「那你最近睡得好嗎？」顧立雄笑著答，「有時候會起床看一下道瓊盤勢！」（劉宗龍攝）

國民黨立委曾銘宗26日在立法院財政委員會質詢金管會主委顧立雄（圖）預估台股何時才能穩定下來？顧立雄答詢表示，「跟美國和歐洲疫情控制有非常大的關係，關鍵是疫情要控制住」。曾銘宗接著分析，台股穩定要看疫情及美股狀況二大關鍵因素。顧立雄坦言，台股和美股的確高度連動，這波美股上下震盪太過劇烈，常常出現美股現貨盤漲，但期貨又大跌，最近實在震盪太激烈。曾銘宗再問：「那你最近睡得好嗎？」顧立雄笑著答，「有時候會起床看一下道瓊盤勢！」（劉宗龍攝）

國民黨立委曾銘宗26日在立法院財政委員會質詢金管會主委顧立雄預估台股何時才能穩定下來？顧立雄答詢表示，「跟美國和歐洲疫情控制有非常大的關係，關鍵是疫情要控制住」。曾銘宗接著分析，台股穩定要看疫情及美股狀況二大關鍵因素。顧立雄坦言，台股和美股的確高度連動，這波美股上下震盪太過劇烈，常常出現美股現貨盤漲，但期貨又大跌，最近實在震盪太激烈。曾銘宗再問：「那你最近睡得好嗎？」顧立雄笑著回答，「有時候會起床看一下道瓊盤勢！」

(中時 )