台北市長柯市長文哲（右）與新北市長侯友宜26日共同主持「雙北合作交流平臺」，會後記者會中被提及是否「順時中」、「順貞昌」等議題時，兩人相互謙讓回答敏感問題。（鄧博仁攝）

雙北合作交流平台26日在台北市登場。（張立勳攝）

雙北論壇26日登場，當台北市長柯文哲和侯友宜被問到是否有「順時中者生、逆時中者亡」的壓力，2人互推麥克風後，侯向柯你是地主先答，柯表示，沒有那麼嚴重啦，「我們都擁護中央政府」，特別在疫情期間，政治口水少一點，侯也說，我們大家都認真做事。

雙北合作交流平台今早在北市政府舉行，柯侯被問到對於「順時中者生、逆時中者亡」是否有壓力，支持改「順貞昌」。

兩人先是互推麥克風，侯友宜則打趣向柯稱「你是地主」，柯接下麥克風表示，不要講那麼嚴重啦，我們都擁護中央，順貞昌模問題啊，我們都很認真做事，特別在疫情期間，政治口水少一點，他原本很愛講話現在都不講話，認真做事就是不要造成紛擾。

柯文哲表示，最近確診病例每天都20個、20個，感到毛毛的，還是要先撐過去，1個月候要口水戰再來，國家有危險的時候我們還是成熟應戰。

侯友宜接著表示，大家認真做事，柯市長都是一步一腳印，防疫事情做好並做到位，每天都遵照應變指揮，有狀況馬上處理，有特殊性會跟柯市長保持密切合作共同防疫。

他強調，雙北這次疫情緊張，不管居家檢疫或隔離，都要全力以赴，柯市長也不是打什麼口水戰，他都認真在做事，大家要並肩作戰。

(中時 )