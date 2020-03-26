阪神虎追求復活之路的投手藤浪晋太郎出現疑似新冠肺炎症狀，阪神26日宣布他有嗅覺失靈狀況，雖沒有其他感冒症狀，不過仍進行新冠肺炎的PCR檢測(聚合酶連鎖反應)，原定今日與軟銀的二軍賽事也將取消，這也是日職首位宣布接受肺炎檢測的選手。

根據球團聲明，藤浪數天前出現新冠肺炎疑似症狀之一的「嗅覺失靈」，24日至醫院耳鼻科就診，25日再到另一間醫院診斷，並在醫生的建議下接受PCR檢測是否新冠肺炎導致。

藤浪表示，他並沒有發燒、咳嗽等感冒症狀，也沒有疲勞感，球團將追蹤藤浪3月11日至25日兩周內的行動與接觸人並發出通知，目前有數名選手表示也有類似「味覺障礙」的症狀，選手及職員暫先被告知待在家，27日在甲子園的練習則尚未宣布是否正常進行。

「嗅覺或味覺失靈」雖然尚未被確定是新冠肺炎症狀之一，不過各國都出現喪失嗅覺和味覺的病患，NBA確診球星戈貝爾曾在23日於推特上表示，「失去嗅覺與味覺肯定是症狀之一，過去4天我聞不到任何東西。」

(中時 )