對抗新冠疫情，足球巨星梅西（Lionel Messi）捐出100萬歐元（約3356萬新台幣）給西班牙、阿根廷超載的醫療體系。不過作為西甲豪門巴塞隆納的隊長，梅西和其他球隊代表否決了理事會提出的共體時艱方案，因為減薪程度超過球員的預期範圍。

《ESPN》上周報導，巴薩高層希望球員能夠同意一個暫時性的減薪方案，好讓俱樂部度過新冠疫情的財務危機。減薪方案的對象不只是男足的一線隊，還有俱樂部的其他職業球隊，包括女足隊、籃球隊等等。

目前協商還在進行中，球員們其實也能共體時艱，願意接受暫時減薪，只是理事會提出的減薪幅度太大，讓球員難以接受。然而消息人士表示，仍對最終達成共識感到樂觀。

儘管梅西所屬的男足一線隊，只是巴薩麾下的職業隊之一，外界焦點卻都集中於此。因為巴薩男足的團薪就占了俱樂部年度預算的一半，相較之下，他們替俱樂部賺進的年度收益只有5億多歐元，自然成為砍薪的頭號目標。

巴塞隆納雖是足球豪門，背後卻沒有大財團母企業支持，而是由會員所組成，也格外擔心新冠疫情造成的財務危機。在西甲、歐冠全面停賽後，巴薩已經失去主場門票收入，以及每周吸引數千人次的球場博物館門票收入，另外球季暫停，球賽獎金與轉播權利金到底能拿到多少，目前都是未知數。

(中時 )