70歲日本喜劇之王志村健昨(25日)傳出確診罹患新冠肺炎，今有消息指出志村健似病情加重裝上葉克膜，令粉絲十分憂心。而志村健染病的源頭目前仍不明朗，有日媒指出，志村健私下愛喝酒、抽菸，也愛帶後輩上出入混雜的酒店，恐是患病來源。

昨公司證實志村健17日出現疲累症狀，2天後開始發燒且呼吸困難，20日入院治療，23日確認罹患新冠肺炎，消息一出引來演藝圈恐慌，今《體育日本》更指，志村健24日住進新宿區有感染專科醫師的醫院，意識不清，已裝上葉克膜。

《Sponichi Annex》則報導，志村健長年愛帶後輩藝人上酒店、餐館，有可能是感染新冠肺炎的源頭。另外，志村健有多年菸酒習慣，一天最多可抽60根菸，酒量更是驚人，他早在2016年、2018年就傳出得到肺炎和肝病，如今又染新冠肺炎，外界不禁擔心長期過如此傷身生活的他，這回是否能夠順利抵抗病魔。

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(中時電子報)