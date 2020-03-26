就在美中激辯「中國病毒」說之際，川普政府正力促聯合國安裡會，要大家注意新冠病毒源自中國大陸。

據4名派駐聯合國的外交官告訴美國國家廣播公司新聞（NBC News）網，聯合國設法集結群力，共同防控新冠肺炎大流行，但美方這麼做卻引發了僵局。

(中時電子報)