不死心！美就要聯國說病毒源自中國 12:072020/03/26 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 川普政府正力促聯合國安裡會，要大家注意新冠病毒源自中國大陸，圖為安理會的資料照。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 就在美中激辯「中國病毒」說之際，川普政府正力促聯合國安裡會，要大家注意新冠病毒源自中國大陸。 據4名派駐聯合國的外交官告訴美國國家廣播公司新聞（NBC News）網，聯合國設法集結群力，共同防控新冠肺炎大流行，但美方這麼做卻引發了僵局。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #川普 #美國 #聯合國 #中國 #新冠肺炎 #安理會 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普再譙：疫情來自中國且失控 04:092020/03/22 焦點新聞 川普甩鍋堅持用中國病毒 專家憂加深美國反華情緒 18:162020/03/22 國際 專家傳真－疫情衝擊中國短期半導體景氣 但中長期架構未變 04:102020/03/23 產業特刊 紐時：疫情加劇美中分歧與對抗 21:312020/03/23 國際 對抗新冠肺炎！挪威外交部：聯合國將成立全球新冠病毒基金 23:222020/03/23 國際 習川通電 川普批中隱瞞疫情 01:192020/03/24 全球財經 中國黃皮書：Q1經濟打擊令人「瞠目結舌」 10:402020/03/24 財經 國民第一批留俄學生 揭困死蘇俄牢獄真相 14:332020/03/24 歷史 中美隔空開戰！中駐法使館稱「川普大流行病」 2國官員唇槍舌戰 18:412020/03/24 國際 陸前兩個月進口美國大豆較去年同期漲近5倍 16:402020/03/25 財經 國際熱門新聞 英37歲駐匈牙利副大使 感染新冠肺炎病逝 - 國際 史上最大！美參議院通過2兆美元紓困案 - 國際 怕了新冠肺炎！梅根禁哈利返英探查爾斯 - 國際 反駁中國病毒說 紐時社論：請叫「新冠病毒」 - 國際 大導演亂倫小35歲養女！ 自曝父女戀「情慾高漲始末」：赤裸躺床分不開 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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