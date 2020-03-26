川普不爽中方沒早說新冠肺炎疫情

就在美中激辯「中國病毒」說之際，川普政府正力促聯合國安理會，要大家注意新冠病毒源自中國大陸。

據美國國家廣播公司新聞（NBC News）網26日報導，4名派駐聯合國的外交官說，聯合國設法集結群力，共同防控新冠肺炎大流行，但美方這麼做卻引發了僵局。

由於美國堅持，安理會要明說，新冠肺炎病毒是源自中國武漢，還有它開始在當地出現的確切時間，因此成員國共同發佈宣言或決議的談判已陷入僵局。據這些外交官說，這激怒了中方外交人員。他們想要在聲明中放進自己的說法，讚揚北京防控疫情的努力。

華府和北京正加強力道，為了新冠病毒互相指控。美國總統川普先前口口聲聲說，他之所以會稱新冠肺炎病毒為「中國病毒」，是因為北京聲稱，病毒是美軍帶進武漢的，他只是要「正本清源」而已。不過，這在美國引發反亞裔風潮，導致亞裔社區因新冠肺炎大流行，不斷受到言語和肢體攻擊，而引發強烈抗議後，川普已改口，不再稱新冠病毒是「中國病毒」。

(中時電子報)