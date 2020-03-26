立法院司法法制委員會今天舉行「強化犯罪被害人保護機智」公聽會。過去擔任北市勞工局長期間遭工運人士李明彥拿鋼筋攻擊的民眾黨立委賴香伶，談到被害人保護一度哽咽，指控現有司法程序太過分，事發不到一周就很多人來問要不要跟被告和解，也沈痛講出被害人心聲，「好像我們對不起對方，才會被打才要被迫承受。」

賴香伶質疑，她很驚訝社會安全網的即時作為竟然是由警政署提出，因為從她當時的經驗來看，警察通常只是受理案件跟介入調查，但警政署的資料卻說有保護官作為窗口，還有安置措施平台，但事實上她當時遇到的狀況，是她還在昏迷時警察就在要求做筆錄，整個過程也沒有看到有人協助，第一時間調查完之後就不見，警政署竟然寫得出這種報告。

他也認為現有的制度跟做法不夠重視被害人心裡平復，以她當時的情況為例，事發不到一周，就有很多人透過管道問他要不要跟被告見面？要不要和解？他突然哽咽說，「這個程序實在太過分」，她要不是政府官員還可以跟人事室詢問有什麼協助方案，其他受害者有可信任的管道諮詢嗎？這種做法對一般受害者或受害者家屬來說根本是羞辱。

賴香伶認為，和解程序不宜貿然，需要專業人士陪同，且還要被害人一定程度心裡平復之後才啟動，因為被害人除了金錢賠償，還需要更多的是心理支持還有社會支持。

為了強調社會支持的重要，她也突然激動說心裡話，她認為應該重視很多被害人會覺得自己是錯的才會被害，「好像我們對不起對方才會被打，才要被迫承受」，她說不敢用「刁民」這樣的方式去跟社會講，但是當事情發生的時候，心裡就會發現仇恨是存在的，因此她呼籲應該要重視讓受害人被接受跟理解，最重要的是要讓他們走出來。

(中時 )