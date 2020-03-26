行政院會今天聽取新冠肺炎疫情最新報告，衛福部表示，守住國門前線為現今防疫首重，除將全球旅遊疫情建議提升至第三級，亦限制非本國籍者入境（除事先申請准許者）、入境者皆須居家檢疫14日，並於4月8日零時前，全面禁止旅客登機來台轉機，以減少人口跨境流動與降低疾病傳播風險。內政部次長陳宗彥指出，4月8日零時前全面禁止來台轉機措施必要時會延長。

衛福部指出，疫情在全球快速蔓延，累計超過40萬人感染、1.5萬人死亡，而國內境外移入個案持續攀升，且導致多例接觸者之本土確診病例，造成我國社區防疫與醫療體系壓力日增，各部會須緊守崗位，並加強跨部會及地方縣市之橫向聯繫，以即時支援前線防疫。

衛福部指出，守住國門前線為現今防疫首重，除將全球旅遊疫情建議提升至第三級，亦限制非本國籍者入境（除事先申請准許者）、入境者皆須居家檢疫14日，並於4月8日零時前，全面禁止旅客登機來台轉機，以減少人口跨境流動與降低疾病傳播風險。

此外，持續擴大社區偵測，主動召回採檢，以全面防堵新冠肺炎。另為因應居家檢疫對象擴增，無住所安置需求量增加，亦與地方合作，擴增集中檢疫地點，強化社區防疫量能。

衛福部呼籲國人，避免任何非必要之國際移動，目前留在國內最安心；若為近期返國者，應確實執行居家檢疫措施，以保護自己也保護家人健康。居家檢疫或居家隔離者並非新冠肺炎感染者，他們正為大眾的健康犧牲個人的自由，請大家給予關心與鼓勵，和他們一同度過這時刻。

衛福部說，防疫並不容易，但國人無需過度恐慌，只要保持警覺，主動積極配合各項防疫措施，落實日常手部衛生、咳嗽禮節及自我健康管理，就能共同守護全體健康安全。

(工商 )