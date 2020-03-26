陸股26日開低走高 滬指小跌0.18％ 12:142020/03/26 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股滬深兩市26日開盤跌逾1％，不過早盤時段隨時間震盪走高，隨著農業等類股帶動下，滬深兩市大盤一度翻紅，不過在收盤前再度回落轉跌，截至早盤收盤，滬指報2,776.64點，跌0.18％，深指報10,211.71點，跌0.29％。 如農業種植、海南、養殖業等類股居板塊漲幅榜前列，高壓電、數據中心等類股跌幅較重。 此外，傳出財政部正在研究加大轉移支付等措施支持湖北經濟，包括泰晶科技、國創高新、武漢控股、居然之家等個股股價走強。 (工商 ) #早盤 #類股 #陸股 #滬指 #滬深兩市 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股基金 定期定額長打為上 04:102020/03/23 投資理財 全球股災 滬指開盤下跌逾2％ 跌破2,700點 10:342020/03/23 財經 業績撐盤 台灣櫻花早盤逆勢上揚 10:402020/03/23 財經 A股三大指數全線下跌 滬指收跌3％ 15:312020/03/23 財經 陸港觀盤－逢低布局 投資人有望領先落底的陸股 01:192020/03/24 全球財經 中部營建類股氣旺 早盤漲幅3％起跳 10:222020/03/24 財經 A股兩大指數開高走高 滬指重上2,700 10:292020/03/24 財經 《台北股市》盤中焦點股：精材、台積電、元太、玉晶光、晶華、矽力 10:342020/03/24 財經 《日股》美股期貨「升」勢壯，日經指數早盤收漲6.74％ 11:422020/03/24 財經 《台北股市》盤中焦點股：南電、歐買尬、總太、智擎、興采、智伸科 10:002020/03/26 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆內幕 - 即時 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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