陸股滬深兩市26日開盤跌逾1％，不過早盤時段隨時間震盪走高，隨著農業等類股帶動下，滬深兩市大盤一度翻紅，不過在收盤前再度回落轉跌，截至早盤收盤，滬指報2,776.64點，跌0.18％，深指報10,211.71點，跌0.29％。

如農業種植、海南、養殖業等類股居板塊漲幅榜前列，高壓電、數據中心等類股跌幅較重。

此外，傳出財政部正在研究加大轉移支付等措施支持湖北經濟，包括泰晶科技、國創高新、武漢控股、居然之家等個股股價走強。

(工商 )