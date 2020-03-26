金管會證期局將於本周五（27日）止，接受上市櫃公司申請延後申報去（108）年度財務報告，據統計，目前已有光麗-KY（6431）、太設（2506）、勝悅-KY（1340）及如興（4414）等四家上市公司申請並獲同意，預計延至4月下旬。

光麗-KY是第一家提出申請去年度財報延後申報的上市公司，預計延後至4月24日前申報，接下來是太設、勝悅-KY及如興等三家，均擬延期至4月30日前公告去年度財報。

(工商 )