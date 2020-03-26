如興2019財報將延至4月底前公告 12:122020/03/26 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局將於本周五（27日）止，接受上市櫃公司申請延後申報去（108）年度財務報告，據統計，目前已有光麗-KY（6431）、太設（2506）、勝悅-KY（1340）及如興（4414）等四家上市公司申請並獲同意，預計延至4月下旬。 光麗-KY是第一家提出申請去年度財報延後申報的上市公司，預計延後至4月24日前申報，接下來是太設、勝悅-KY及如興等三家，均擬延期至4月30日前公告去年度財報。 (工商 ) #如興 #勝悅-KY #太設 #光麗-KY 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊 太設申請展延公告財報 18:422020/03/23 財經 光麗-KY申請延期公告去年財報 19:202020/03/23 財經 股市短波－太設去年財報 申請延到4月30日 01:202020/03/24 證券．權證 疫情衝擊，去年財報得申請延期公告－光麗 上市首家申請延期 01:202020/03/24 證券．權證 太設自結2019年財報 小虧9,010萬元、每股盈餘-0.25元 11:202020/03/24 財經 三芳去年獲利年增42％ 配息0.8元 殖利率4.84％ 13:302020/03/24 財經 光麗、太設及勝悅去年財報 將延至4月底前公告 15:342020/03/25 財經 財經熱門新聞 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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