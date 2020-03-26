曾連續2年獲得台北米其林指南一星肯定的「大三元酒樓」，由於新冠肺炎疫情影響，業者決議自4月1日起，暫停營業至5月底，這段期間將做店內全面翻新裝潢，預計6月將以全新姿態與老顧客見面。

大三元酒樓立足市場50年，可以說是最老字號的粵菜餐廳，已培養出不少忠誠客戶，今年遇上疫情影響餐飲業，便決定暫停營業2個月，業者表示：「適逢餐廳50週年，因此選在這時間暫停營業，期間內部將重新裝潢，主要讓顧客有更好的用餐環境以及廚房有更完善的備料空間。」4月後有訂位之民眾，會逐一通知並協助更改用餐時段。不過，該餐廳雖暫時休業，但仍接待先前已預訂母親節節日5月9日至10日用餐之顧客。

大三元酒樓位在台北市衡陽路上，是台灣極具代表性的粵式餐廳，經典熱銷的料理有「海鮮焗木瓜」、「 蜜汁咕咾肉」、 「烏參鵝掌煲」及「金牌叉燒酥」等各式港點，2018年及2019年摘下米其林一星。暫停歇業期間，民眾還是可以透過該餐廳粉絲團或訂位電話，預定6月份用餐時段。

(中時 )