武漢肺炎疫情全球蔓延，為關懷海外實習學生，台北城市科技大學不間斷將國內最新防疫知識傳達給海外學生，針對預計回國的學生則一律要求配合國家政策做好居家檢疫14日，老師不僅時時電話關心與打氣，且協助學生選課做彈性學習，幫助學生安心渡過這段疫情非常時期。

台北城市科大表示，每年都有學生在海外實習，在為期一年的實習中，校方老師會定期出國探訪學生，從生活面與企業界的學習面多重角度進一步了解學生的學習狀況，藉此協助學生適應國外的學習生活。

台北城市科大提到，今年因為碰到武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心呼籲國人盡量不要出國、搭飛機以免造成防疫破口，因此校方轉變做法，不只請海外實習廠商多多關心學生平日生活外，老師也會隨時將國內最新防疫知識傳達給海外學生，讓學生了解保護自身安全的防護觀念。

台北城市科大主秘李尚懿表示，目前預計到4月中旬以前陸陸續續會有從日本、澳洲等國實習的學生返國，校方已經做好防疫措施，掌握即將返國的學生名單，告知配合政府執行居家檢疫14日，導師時時以電話關心生活情形與身體狀況，給予學生支持與打氣，並協助處理回國以後的選課，讓學生完成居家檢疫後繼續安心就學。

台北城市科大指出，另外校方也增加四部「紅外線熱顯像儀」放置在學校重要通道，讓篩檢發燒者的速度加快，且能有效舒解排隊量額溫的人潮，使校園防疫工作滴水不漏，通力合作渡過防疫非常時期。

(旺報 )