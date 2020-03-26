隨著淡江大橋動工、八里輕軌核定通過，諸多交通優勢為八里房市帶來利多，勤樸機構在八里市中心推出預售案「勤樸天逸」，採用「Alfa Safe柱中柱+精工一筆箍」雙耐震工法，是八里唯一的景觀耐震宅，並加入國產安心建材履歷，承諾五年防水保固，自去年六月推案以來，熱銷上衝85成！

勤樸機構在八里市中心推出預售案「勤樸天逸」。

在大台北地區，想要擁有水岸休閒生活，兼具交通便利的區域極為稀少，而八里經由關渡大橋，短短距離就可到捷運關渡站，透過台64線、61線，無論到台北市中心或桃園國際機場，開車都只要半小時，加上未來淡江大橋、八里輕軌等交通建設陸續到位，以及臺北港商業、郵輪經貿的帶動，都讓八里成為陸海空交通核心，利多題材讓八里房市受到矚目，親民的2字頭房價，更成為雙北移居的新選擇！

「勤樸天逸」外觀採用國際級ART DECO時尚美學彰顯氣派排場。

重視施工細節，最懂得蓋好房子

成立超過十年的勤樸機構，過去推案以雙北市為主，包括台北市中山區、新北市板橋、汐止、五股、八里，都有勤樸的作品。「勤樸天逸」專案經理陳官佑表示，勤樸機構萬久陽董事長是營造工程出身，從工地做起，重視建築結構、混凝土、水電等施工細節，最懂得蓋出好房子，尤其在面對都更、危老開發案時，萬久陽董事長在與住戶互動的過程中，更加堅定「以人為本」的信念，用蓋給自己住的心情，為住戶蓋一間一輩子的家。

「在看不到的地方，加倍用心，這就是勤樸機構最在意、也最堅持的地方。」十幾年來，始終用這份熱情來回應土地與人文關懷，用心打造最尊重人性的友善建築。近幾年，勤樸機構對八里有一個宏大的願景，就是希望改造八里的街廓，讓八里呈現國際大城、欣欣向榮的更新面貌，因此接連推出「勤樸天翔」、「勤樸天逸」等指標建案，都有不錯的銷售佳績。

外觀時尚氣派，擁有全齡化休閒公設

「勤樸天逸」位於八里市中心的黃金角地，基地面積1,051坪，雙面臨路、三面採光，規劃地上11樓、地下3樓，總計2棟129戶（含12間店面），主打23～24坪兩房與35坪三房格局，148個平面式車位，外觀採用國際級ART DECO時尚美學彰顯氣派排場，打造八里最耀眼的城市名片建築。三房廣告戶777萬元起，預計今年10月交屋，吸引不少在地客購買。

「勤樸天逸」使用國產建材實業優質混凝土，並加入國產安心建材履歷。

實品屋規劃24坪兩房與35坪三房格局，高樓層可遠眺臺北港海景，內部配備林內三機廚具、凱薩衛浴及樂奇暖風機，錦鋐氣密窗5+5mm膠合玻璃，並有智慧電子門鎖、7吋影視對講主機與E-TAG門禁系統。

24坪兩房格局，可採開放式廚房，適合小家庭。

另規劃大器門廳、迎賓會客區、咖啡吧、兒童遊戲室、中庭花園、健身房、韻律教室、媽媽教室等實用的全齡化休閒公設，給全家媲美台北市豪宅的禮遇。

中庭花園可以散步休閒。／圖片由勤樸機構提供

兒童遊戲室方便親子同樂。／圖片由勤樸機構提供

採用雙耐震工法，加入國產安心建材履歷

由於重視結構安全，「勤樸天逸」訴求八里唯一耐震宅，不惜重本採用「Alfa Safe柱中柱＋精工一筆箍」雙耐震工法，經由國家地震工程研究中心測試，耐震性能提高兩倍，主體結構則使用國產建材實業4,000磅優質混凝土，並加入國產安心建材履歷，同時承諾五年防水保固。「第一名的建築，當然要找第一名的建材，國產建材實業有28座預拌混凝土廠，是台灣預拌混凝土的龍頭，率先導入ISO 9001品質管理系統認證，現在更推動安心建材履歷，讓勤樸機構打造更有品質的建築，也讓住戶住得更安心、放心。」

「勤樸天逸」採用「Alfa Safe柱中柱＋精工一筆箍」雙耐震工法。

位居地王商圈，兼具學區與休閒生活

位於八里中山路二段的「勤樸天逸」，坐擁中山路地王商圈完善的生活機能，鄰近八里區行政中心，而且離八里國小僅250米，散步2分鐘即可到達，便利的學區吸引許多雙薪家庭，開車5分鐘可上台64、61快速道路，無論台北市中心或桃園機場，約25分鐘到達。附近還有臺北港，搭船到福建平潭只需3小時，更是往返兩岸商務人士的首選！假日想要休閒出遊，步行7、8分鐘可到十三行博物館，也是未來八里輕軌計畫預定站，開車10分鐘內可到達八里左岸，可以騎自行車賞水岸美景與日落，享受城市微旅遊。

至於周遭區域房價，「勤樸天逸」專案經理陳官佑分析，臺北港與中庄重劃區建案一坪約22萬元左右，八里市中心為23～28萬元，隨著建案陸續進駐，未來將上看30萬元。「勤樸天逸」一坪開價28～30萬元，三房加車位不到千萬元，吸引許多首購與換屋族購買，加上勤樸機構的建築口碑推升，自去年六月推案以來，已熱銷85成，一周來客數高達30組。對於未來八里房市，勤樸機構也樂觀看待，將持續在八里地區推案。

中山路商圈生活機能完善。

勤樸天逸，賞屋小檔案

地區：新北市八里區

單價：一坪28～30萬元

基地／戶數：1,051坪／129戶住家（含12戶店面）

格局／坪數：23～35坪／2～3房

類型：預售屋

樓層：地上11層，地下3層

車位：平面車位148個

混凝土：國產混凝土

洽詢電話：（02）8630-3381

(中時電子報)