台南市長黃偉哲檢視社福機構消毒狀況。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲抽查社福機構的視訊探訪系統。（程炳璋攝）

北台灣傳出首宗養護機構工作人員確診，引發院內大批住民需要隔離的問題，因隔離場所有限，中央流行疫情指揮中心下令一旦發生案例，可採住民原地隔離，台南市長黃偉哲26日視察一處住宿型長照中心，觀看業者的整備演練。

台南市日前要求所有住宿型長照機構全面暫停親友探訪，改以電話與視訊替代，並要求工作人員分組，服務對象分層、分區的管理調度。

台南市社會局與璐德老人長照中心配合，26日舉辦整備演練，示範一旦發現疑似個案，人員按規定護送疑似個案到醫院的標準流程，邀請其他的長照機構現場觀摩，黃偉哲全程參與表達重視，期望所有住宿型社福機構能做好準備。

台南市的住宿型社福機構眾多，全市共138家，住民共6148人，這群住民屬感染高風險族群。

黃偉哲表示，住宿型社福機構屬群聚生活場所，一旦內部出現確診者，需要隔離的人數可觀，政府備用的隔離場所空間可能吃不消，依照中央流行疫情指揮中心指示，將採原地隔離，因此長照機構的隔離準備相當重要，不能變成疫情破口。

(中時 )