位於芝山岩的太子華威建案。(居民提供)

位於北市芝山岩的「太子華威」2012年獲發建照後，兩度變更設計，附近居民認為嚴重影響生活環境，北市府都發局卻未依規定送都審會，直接核准變更設計，遂提行政訴訟救濟。一審台北高等行政法院判居民勝訴，都發局上訴後發回，更一審今宣判，改判居民敗訴，可上訴。

「太子華威」位於台北市士林區至誠路一段，占地近千坪，2018年7月完工，分為83坪、92坪、115坪3種格局，每坪單價目前約123萬，住戶享有360度環景景觀，由於附近均為低樓層平房或公寓，視野非常好。

提告居民今到場聽判，宣判前在法院外呼喊口號「還我天空」、「還我居住權」，為彼此打氣，在得知敗訴結果後，有人情緖很激動，無法接受這個結果，眾人均表示會再上訴。

「太子華威」建商華威聯合公司於2011年9月28日，向都發局申請興建2幢3棟的地上14層、地下1層的建物，都發局隔年4月5日核發建照後，華威後來分別於同年11月22日、2014年1月20日兩度申請變更設計，均獲都發局核准。

建案附近15位居民認為嚴重影響生活環境，以利害關係人身分提告，主張華威2次變更設計，都發局無視「92都審辦法」、「102芝山岩都審規定」，迴避都審程序，屬違法不當，請求撤銷2次核准變更設計的處分。

一審北高行判決指出，華威第1次變更設計，基地面積增加193平方公尺，總容積樓地板面積增加1796.88平方公尺；第2次變更設計雖沒有增加任何面積，但仍與最初核准的建照不同，適用新法規「102芝山岩都審規定」，須經都審會審議通過才能辦理，遂判居民勝訴。

都發局提起上訴，最高行認為，建案對提告居民造成何種影響，居民是否均有利害關係，以及變更設計到底適用新法還是舊法，原判決並未調查，判決理由不備，因此發回重審。

廖姓居民表示，她住芝山岩近50年，一直關心芝山岩的景觀、天際線，2011年間台北市都發局提出要保護天際線的理想，她感到非常高興，覺得政府會替人民把關，卻沒想到後來竟通過「太子華威」的建照。

她說，華威2015年變更設計後，把跟她只有一牆之隔的房子買來增加容積，她要去閱覽資料時，卻被都發局阻擋，說她不是利害關係人，走上法院實在是不得已，這5年在法庭出出入入，感覺都發局非但沒為人民把關，還延用舊法讓建商方便，不是很奇怪嗎？

(中時 )