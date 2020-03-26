「壓平曲線」（#FlattenTheCurve）。(翻攝自推特@drewaharris)

新冠病毒現在肆虐歐美，以驚人的速度傳染、確診天天暴增，社群平台上近來瘋傳著「壓平曲線」（#FlattenTheCurve）的Hashtag，指的是先採取相關防疫措施，拉長戰線，不讓確診人數短時間飆高，癱瘓醫療體系，讓每位病患受到良好的治療。而台灣的公衛就是壓平曲線的典範，胸腔重症醫師蘇一峰指出，台灣能壓平曲線、控制疫情，有3個致勝關鍵。

《ETtoday》報導，蘇一峰表示，台灣推遲疫情爆發的時間，使本土疫情高峰與別的國家錯開，是目前公衛體系的重點目標。在醫療量能還能負荷的狀況下，以時間換取空間，多一天時間準備、增產防疫用品，如果疫情爆發就不會手足無措。

蘇一峰說，台灣的致勝因素有3個，「第1個是不相信WHO、第2個是台灣已有跟大陸疫情交手過的經驗，而世界上很多國家都沒有，直到現在才第一次經歷」、「第3個就是台灣人很愛戴口罩」，才讓台灣公衛在世界發光。

(中時電子報)