嘉義市出現新冠肺炎確診第1例，嘉義市民人人自危，嘉義市長黃敏惠呼籲民眾不要恐慌，強調該個案22日從歐洲入境，搭防疫專車返家居家檢疫到送醫，從機場到嘉市過程中，並無接觸家人、其他市民，屬境外移入個案，初步比對，該個案疑似是中央流行疫情指揮中心昨25日公布的案222至225其中1人，該個案與案152就讀英國同一所學校，入境時由機場攔檢通報。

昨天才說「最壞打算、最好準備」，今早就傳出有確診個案，黃敏惠說，個案沒有跟家人同住，送餐人員也沒有跟他接觸，衛生局採檢隔天收到確診通知，衛生局立刻請消防局派救護車送個案去醫院，目前這名確診個案已在負壓病房接受治療中，請大家不要恐慌，不要擔憂。

黃敏惠強調，市府一直用很嚴謹的態度守護家園，但社區感染勢必會來，所以居家隔離和居家檢疫的朋友務必乖乖待在家裡，民眾在人群多的地方戴口罩，拱手不握手、多洗手還是最好的方式，重申面對疫情只有一種態度，要更謙卑，並跟疫病多學習。

(中時 )