鄉林(5531)集團青島涵碧樓41棟海景獨棟別墅涉及破壞生態被拆，對此，鄉林集團今天指出，那些被拆的別墅並不在青島涵碧樓酒店的範圍內，都是已經售出的別墅住宅，銷售金額也都已入帳，鄉林並沒有任何損失，那是買家跟政府的事情，與青島涵碧樓酒店無關，目前涵碧樓酒店都正常營運。

鄉林指出，青島涵碧樓項目包括酒店、別墅，均取得合法許可與審批。拆別墅的原因是因為大陸在全國海岸線進行整治，青島市政府為恢復海岸帶礁岩的自然生態功能與公共屬性而進行的啟動整治，而拆除部分別墅，也以最大程度保障了購買別墅當事人的合法權益，也會保障涵碧樓酒店的營運。

涵碧莊園與涵碧樓酒店是集團董事長賴正鎰請到澳洲籍國際設計大師Kerry Hill設計，他當時以青島港貨櫃(集裝箱)意象，打造濱海特色建築，而41棟海景別墅是Kerry Hill在大陸唯一的住宅設計品。

(時報資訊)