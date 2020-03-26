《國際經濟》美國參議院通過2兆美元紓困振興方案，眾院周五表決 12:162020/03/26 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國參議院周三夜間通過因應新冠肺炎疫情，規模高達2兆美元的紓困振興方案，將送交眾議院表決。 在經過數日來的激烈攻防之後，美國參議院以96票對0票一致通過這項規模空前的紓困案。 目前該法案將送交眾議院審議，由於多數眾議員已離開華府，眾議院將於星期五早上以語音方式進行表決。 美國總統川普周三表示，該法案獲得國會兩黨通過後，他會立即簽署完成立法。 (時報資訊) #美國 #參議院 #表決 #眾議院 #紓困振興方案 #新冠肺炎 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 觀念平台－論股東會召集程序的瑕疵 04:102020/03/23 產業特刊 《時來運轉》新冠肺炎波及球賽 運彩緊急應變 15:322020/03/23 體育 Fed直升機撒錢不手軟 美指期翻紅大漲200點 18:542020/03/23 財經 美紓困方案仍在參院討價還價 美期指熔斷漲停 17:372020/03/24 財經 議員紛紛隔離 美國會考慮替代表決方案 23:242020/03/24 國際 議員紛紛隔離 美國會研擬替代表決方案 04:102020/03/25 全球財經 《國際經濟》新冠紓困振興方案，白宮、參院達成協議 14:152020/03/25 財經 美2兆美元振興方案拍板 04:092020/03/26 財經要聞 期待振興方案 美股連漲兩天 04:342020/03/26 國際 《國際經濟》2兆美元紓困振興方案又卡關，參院尚未表決 10:002020/03/26 財經 財經熱門新聞 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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