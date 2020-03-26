美國參議院周三夜間通過因應新冠肺炎疫情，規模高達2兆美元的紓困振興方案，將送交眾議院表決。

在經過數日來的激烈攻防之後，美國參議院以96票對0票一致通過這項規模空前的紓困案。

目前該法案將送交眾議院審議，由於多數眾議員已離開華府，眾議院將於星期五早上以語音方式進行表決。

美國總統川普周三表示，該法案獲得國會兩黨通過後，他會立即簽署完成立法。

(時報資訊)