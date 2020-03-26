台積電今日上下震盪後，穩步趨堅，對近日不少外資下修波段目標價完全不予理會，因為所謂的市場傳蘋果降低需求5奈米，實際上或改為需求時間向後延而已，而且僅是1、2個季度，並非對5奈米產品有所看淡。

此外，台股盤中傳來兩起重大訊息，其一係南韓決議，也將跟進美Fed（聯準會）施行無限量QE（量化寬鬆）政策，消息面激勵韓股周四開低震盪走高，迄台北時間午盤12：00，暫報上漲0.94%，為1721點。另外，川普總統提出逾2兆美元振興經濟及抗疫方案，目前已獲參院表決通過，未來將送眾院拍板。

美參院通過逾2兆美元振興方案後，美道瓊期等4大期指，目前是小挫局面，是否視為短多出盡還待觀察，不過，就2兆美元金援將大灑救經濟來看，即便美股不大漲，短線要再大跌或持續惡化，或也不是那麼悲觀。

另外，日股迄午盤傳來大跌795點窘境，主要原因據傳係東京都確診病例已超越北海道，未來不排除可能封城，使東京都居民也出現大搶民生物資動作。

台股在市場多、空消息面環伺下，早盤以來係呈安步當車登高榮景，除國安基金再度表態，迄目前一直都在伺機護持股市外，前波拉回跌太深也是主因，由次台股上市櫃企業平均的高股息殖利率，深獲外資認同，且台商在全球的競爭韌性相對強勁，使個股依題材領先勢發展仍相對樂觀。

在雙王台積電與股王大立光力挺短多，與國泰金、富邦金、中鋼與台泥等重量級集團穩盤下，使大盤迄中午12：11的加權股價指數已重登9700點之上，暫報9733點，上漲88點，漲幅0.92%，成交1133億元。

(工商 )