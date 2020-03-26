樂天桃猿Rakuten Monkeys 2020年度開戰宣傳片今登場，「Rock You」四大系列戰出來，繼陳俊秀「秀如林」之後，第三支影片由隊長林泓育代表王者樂天震憾對手。
在公布的主視覺設計當中，Rakuten的桃猿男兒勇敢樂天，林泓育、陳俊秀、王溢正、陳禹勳等「樂」男享受比賽，Rakuten Monkeys和10號隊友齊唱歡樂搖滾的歌曲，一起挑戰全世界！但在這一系列的開戰影片當中，林泓育、陳俊秀、王溢正、陳禹勳收起笑容，專注面對每一個挑戰，反差甚大。
Rakuten Monkeys來到新的世界，迎接新的視野，桃猿男兒林泓育、陳俊秀、王溢正、陳禹勳為了球隊宣傳上山下海，「Rock You」征服對手四版的主題影片將合而為一成為第五系列最終版，號召桃猿大軍到位，勇敢樂天奮戰每一天！雖然目前疫情不明，但Rakuten Monkeys「Rock You」系列將是10號隊友的精神食糧！
「Rock You」第三支影片在今日上線，林泓育沉著面對兇惡的大海狂濤，準備打下每一場勝利，一發發「泓如海的廣角重撃」重磅登場！
(中時 )
#林泓育 #影片 #Rakuten Monkeys #陳俊秀 #樂天桃猿
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。