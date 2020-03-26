樂天桃猿林泓煜在「Rock You」系列影片中代表「泓如海的廣角重撃」。（樂天桃猿提供／鄧心瑜傳真）

樂天桃猿Rakuten Monkeys 2020年度開戰宣傳片今登場，「Rock You」四大系列戰出來，繼陳俊秀「秀如林」之後，第三支影片由隊長林泓育代表王者樂天震憾對手。

在公布的主視覺設計當中，Rakuten的桃猿男兒勇敢樂天，林泓育、陳俊秀、王溢正、陳禹勳等「樂」男享受比賽，Rakuten Monkeys和10號隊友齊唱歡樂搖滾的歌曲，一起挑戰全世界！但在這一系列的開戰影片當中，林泓育、陳俊秀、王溢正、陳禹勳收起笑容，專注面對每一個挑戰，反差甚大。

Rakuten Monkeys來到新的世界，迎接新的視野，桃猿男兒林泓育、陳俊秀、王溢正、陳禹勳為了球隊宣傳上山下海，「Rock You」征服對手四版的主題影片將合而為一成為第五系列最終版，號召桃猿大軍到位，勇敢樂天奮戰每一天！雖然目前疫情不明，但Rakuten Monkeys「Rock You」系列將是10號隊友的精神食糧！

「Rock You」第三支影片在今日上線，林泓育沉著面對兇惡的大海狂濤，準備打下每一場勝利，一發發「泓如海的廣角重撃」重磅登場！

(中時 )