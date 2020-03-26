男質疑小黃司機繞路 反遭司機爆打提告 12:412020/03/26 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市小黃與酒客爆發衝突，街頭上演全武行。（警方提供／柯宗緯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市今（26）日凌晨爆發街頭暴力，46歲許姓男子離開酒吧後，搭上計程車，質疑44歲黃姓計程車司機故意繞路，雙方發生口角衝突，之後司機在中正四路、自立二路口將許男給趕下車，雙方爆發激烈衝突，許男遭毆打掛彩，全身多處挫傷，警方到場後，立即將人送往大同醫院包紮救治，沒有大礙。事後，警方逮到黃姓駕駛到案，許男則提出傷害告訴。 (中時 ) #小黃 #計程車 #掛彩 #全武行 #計程車 #司機 #警方 #爆發 #質疑 也許您會感興趣 推薦閱讀 加強計程車防疫 金門免費發送酒精 12:092020/03/22 生活 南市防疫計程車啟動 每車每天補助3500 15:572020/03/23 生活 計程車之狼下藥性侵女大生與保險員 判刑11年半 13:212020/03/24 社會 安全大眾運輸！ 中市公車、計程車、iBike防疫總動員 15:442020/03/24 生活 板橋男疑喝毒咖啡包 攔計程車冒汗昏迷不治 18:112020/03/24 社會 雙北論壇明登場 柯：討論防疫旅館、計程車可共用 13:052020/03/25 政治 蔡其昌：4月起計程車司機 每月補助2千 14:002020/03/25 政治 毒咖啡掉在計程車 毒蟲警廣領回時遭逮 15:142020/03/25 社會 嘉義市「防疫小黃」月薪9萬多 僅2司機願冒風險 18:342020/03/25 社會 防疫旅館計程車 雙北擬共用 04:102020/03/26 社會新聞 熱門新聞 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 「千年一遇空姐」打開外套沒穿衣！羞吐：星期一的日常 - 星光 - 時尚 縣市長最新民調出爐 他支持度 網看完驚呆！ - 政治 老鼠屎！又爆美國留學生趴趴走 檢舉卻碰壁 - 政治 韓當市長後陳致中選區這條路變了 高雄人感嘆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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