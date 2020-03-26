高市今（26）日凌晨爆發街頭暴力，46歲許姓男子離開酒吧後，搭上計程車，質疑44歲黃姓計程車司機故意繞路，雙方發生口角衝突，之後司機在中正四路、自立二路口將許男給趕下車，雙方爆發激烈衝突，許男遭毆打掛彩，全身多處挫傷，警方到場後，立即將人送往大同醫院包紮救治，沒有大礙。事後，警方逮到黃姓駕駛到案，許男則提出傷害告訴。

(中時 )