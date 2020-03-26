台灣觸控面板大廠宸鴻（TPK）集團業務副理莊睦賢自2018年2月間起，將觸控面板技術、資料「TOLⅡ」及「PC蓋板驗證紀錄」等加密營業秘密檔案，一再透過公務電子郵件直接夾帶或輾轉外寄給競爭及合作關係的大陸天馬微電子公司採購葉曉蓉，經主管審查郵件發現，檢方審酌宸鴻投入「TOLⅡ」成本及運用產品總額高達新台幣80億元，依違反《營業秘密法》等罪起訴莊男。

起訴書指出，46歲的莊男在2014年受雇於TPK集團的子公司宸盛公司，負責生產管理業務；2015年2月間因為業務關係，取得經過加密、具高度經濟價值的「TOLⅡ-W成本V02-20150128」營業祕密檔案；莊男在2017年4月間奉派到宸鴻公司市場行銷處擔任業務副理，負責開發TPK集團在大陸地區車用觸控產品的市場與客戶，因職務關係而取得加密的觸控面板關鍵零組件參考用的「PC蓋板驗證紀錄」營業祕密檔案。

大陸天馬公司（中航國際旗下的電子高科技公司）為取得TPK集團的研發資料，透過採購葉曉蓉與莊男接觸。莊男為拉攏葉女，應要求允諾提供「PC蓋板驗證紀錄」，在2018年2月5日以公務電子郵件夾帶「PC蓋板驗證紀錄」檔案寄給葉女，郵件主旨為「FW：Auto Marketing Report」，內文註記「長官，僅供參考，物外流」，佯裝分享市場行銷報告。

莊男在3月間再允諾葉女，提供加密管制的「TOLⅡ」檔案，他3月5日將檔案寄給不知情的資訊部門，請求解除加密，因恐被察覺，更改檔名後再次寄發給資訊部門，並載明「抱歉是這個檔案，上一封無視」。

因葉女一再催促，莊男當天就將未解密檔案，直接更改檔名，以公務電子郵件寄給葉女，因莊男的主管異動，新主管未核發新的外寄「白名單」權限，郵件由系統寄到新主管郵件信箱，新主管出差未核可，而未傳送成功；葉女反映沒收到，莊男立即再次將未解密、改檔名的檔案仍遭公司系統攔截；資訊部門人員當晚就將完成解密檔案寄給莊男。

莊男3月6日使用電子郵件，將解密檔寄給葉女，豈料又因新主管尚未核可而被擋。莊男得知自己失去「白名單」權限，為達到目的，轉而將更改檔名、並獲解密的檔案寄給有「白名單」權限、不知情的劉姓同事，向劉男指稱因客戶急需資料，請協助外發，劉男即將郵件及附件一併以電子郵件寄給在大陸的葉女。

案經莊男的新主管在3月5日審核莊男的外發郵件時，發現事涉集團的營業祕密而通報。莊男到案時坦承寄發檔案，但辯稱寄給葉女的檔案是過時技術，並非經營秘密，反認有對價關係，只是應客戶要求。

宸鴻集團投入「TOLⅡ」的固定資產成本支出高達6億多元及運用於各類產品的銷售總額高達73億餘元。承辦檢察官審酌「TOLⅡ」相關研究及技術是集團高度經濟價值，莊男犯後仍飾詞卸責，依違反《營業秘密法》、背信等罪將他起訴，並請求量處重刑。

(中時 )