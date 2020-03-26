二十國集團（G20）領導人應對新冠肺炎特別峰會將於3月26日舉行，大陸國家主席習近平將出席峰會。大陸國關學者指出，該會議將傳遞出一個訊息，即病毒是人類公敵，有關國家放棄以狹隘的國際政治視角看問題避免將疫情政治化。

新華社報導，中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建認為，隨著疫情在全球蔓延，各國、各地區已無法獨立解決這一危機，亟須全球層面的協調合作。「召開這樣的峰會是疫情本身發展的必然需求。從公共治理層面來說，G20這一平台能夠體現出這樣的全球協調能力。」

崔洪建稱，G20領導人特別峰會的召開傳遞出一個非常明確的信號：病毒是人類的公敵，需要有關國家放棄以狹隘的國際政治視角看問題的做法，包括汙名化、將疫情政治化等，真正從全人類面臨危機的層面去應對。

中國現代國際關係研究院研究員陳鳳英認為，當前疫情危及各國人民生命安全和身體健康，嚴重衝擊世界經濟，G20有責任也必須及時召開這樣的會議。「這真的是危難時期的一次會議，將有助於增強國際社會應對疫情的信心，向世界發出理性的聲音。」

崔洪建還稱，國際社會應盡力減少疫情給經濟和民生領域帶來的次生災害，及時增強經濟的韌性，期待此次G20會議能夠在平衡疫情應對和經濟社會發展上提出相應舉措。

大陸外交部副部長羅照輝今在國新辦記者會上也表示，這次峰會是疫情暴發以來，習近平出席的首場重大的多邊外交活動。陸方期待並相信這次特別峰會一定會就攜手應對疫情、穩定世界經濟達成重要共識，傳遞出加強團結、深化合作、密切協調的積極信號。

(中時 )