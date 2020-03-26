劉亮佐兒子劉子銓曾以《你的孩子不是你的孩子》備受關注，最近主演靈異劇《76号恐怖書店之恐懼罐頭-捉迷藏》，爸爸劉亮佐要他好好享受，也叮嚀他「要禱告完再進拍攝現場」。出道後受到矚目，有一回他在路上被粉絲認出，糗的是上一秒他還在挖眼屎，此後告誡自己要注意言行跟禮儀。

劉子銓演出《捉迷藏》，雖是拍攝恐怖片，但與導演洪子鵬合作讓他備感安心，「導演給我的空間很大，也希望能融入我自己的個性來演繹，所以作品中可以看到我外向陽光的個性」。他說出道後接觸作品都是比較壓抑沈悶，少了做自己的機會，這次表演甚至把私下說話的方式都融入，詮釋上算是得心應手。

《捉迷藏》故事架構以鄉野傳說為出發，增添更強烈的靈異感，試片時，演員之一的盧以恩就被自己片中叫聲嚇得從座椅上跳起來，她說出自己本來有敏感體質，拍攝期時曾嚴重到頭痛，甚至想吐。她有次住五星級酒店，房內東西常無故掉下來，洗手間也不斷傳出怪聲音，「睡覺時覺得房間好冷好冷，但空調其實早就關了，最後回程上飛機，有陰陽眼的同學才跟我說看到有個不認識的人蹲在房間桌子上」。

《76号恐怖書店-捉迷藏》由一票年輕演員林暉閔(左起)、雷嘉納、劉子銓、盧以恩共同演出。（圖／七十六号原子）

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(中時電子報)