台中捷運綠線將於年底正式通車，因應未來營運所需，台中捷運公司26日12時起至4月9日17時止，公開招募基層主管及中階幕僚共42人；職缺包含運務、維修、經營管理類等3大類組，薪資依職務不同，約落在4萬2200元至6萬5600元，歡迎踴躍報名。

台中捷運公司表示，此次招募盼延攬業界相關經驗人才，擔任基層主管及中階幕僚等職位，展開通車前系統穩定性測試、營運模擬演練、初履勘等各項準備作業，此次一律採網路報名，報名時間自今日中午12時起至4月9日17時止。

中捷公司指出，這次甄試包含書審、筆試及職涯發展測驗（占總成績50％）及面試（占總成績50％），各職缺甄試、專業測驗科目及簡章規定，可至台中捷運公司徵才報名系統（https：／／recruit.tmrt.com.tw／）查詢。

台中捷運公司強調，因應新冠肺炎疫情，延攬作業也制定相關防疫措施（如量測體溫、配戴口罩應試、加大座位距離等），並依疫情變化調整考試日期、時間及地點，請應考人密切注意。

(中時 )